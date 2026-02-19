Крум Зарков: Обновлението в БСП ще бъде видимо

Обновлението в БСП ще бъде видимо и в ръководството, и в листите, обеща председателят на НС на БСП Крум Зарков.

„Изборите ще бъдат насрочени за 19 април и обратното броене започва. Имаме 60 дни да покажем своето ново лице, нов облик и поведение“, заяви Зарков, който взе участие в Областния съвет на БСП- Благоевград.

Той коментира, че обновлението в партията трябва да бъде видимо в ръководството, но и в листите. „Трябва да извадим напред онези хора, които в последните години на въртележка от избори хем са работили в кампанията, участвали са в листите, но не са били на челните места, хем не са загубили своята енергия, хъс и желание да се борят“, заяви председателят на левицата. По думите му така БСП ще даде два сигнала - навън, че партията има огромен ресурс от подготвени хора и навътре, че се залага на партийните хора и се слуша гласът на структурите.

Зарков подчерта, че на плещите на всички социалисти в страната тежи отговорната задача за достойно представяне на БСП на изборите. „Само така ще можем да изпълним идеята, която ни събира - подобряване на благосъстоянието на всички български граждани и на нашата държава. Това е основната задача пред нас и всички трябва да се посветим на нея“, призова Зарков.