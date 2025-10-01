Расте интересът към дуалното обучение за професия "дрогерист" в професионалните гимназии

Интересът към професионалното образование в сферата на козметичните и биологични продукти расте. Общо 43 ученици от Варна, София, Плевен и Димитровград започнаха новата учебна година в специалността „Осигуряване на продуктова информация“, професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“. Най-много ученици са приети във Варна - 13, следвани от 12 в Димитровград, 10 в София и 8 в Плевен.

Програмата се реализира вече пета година в България по австрийски модел, в партньорство с dm Bulgaria. Тя предоставя петгодишно обучение в училище със специализирани предмети като химия, ботаника, козметика, фармакология и предприемачество, комбинирани с практическа подготовка във физическите магазини на дрогериите.

Тази година завърши първият випуск от специалността „Осигуряване на продуктова информация“ във Варна, като част от учениците продължават професионалния си път в dm България. Откакто е въведена специалността през 2020 г. общо 281 ученици в 5 български града са преминали петгодишния курс на обучение.

През последните две години учениците преминават платени стажове в магазини на dm под ръководството на сертифицирани ментори. По време на практиката си, учениците имат възможност да развият трудови навици, да придобият конкретни знания за състава и действието на козметични продукти, да подобрят уменията си за презентиране на продукти и обслужване на клиенти.

След завършване учениците получават диплома за средно образование и професионална квалификация, която им позволява да започнат работа в дрогерийни вериги, производствени компании или лаборатории. Придобитата квалификация е призната и в Европа, което дава възможност за продължаване на висше образование в България или чужбина - в направления като фармация, химия, медицина, биология или бизнес.