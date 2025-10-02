IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Информирали сме Израел за българския гражданин от флотилията „Сумуд“

Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви той

02.10.2025 | 12:00 ч. 6
Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

българин Газа Израел флотилия Росен Желязков
