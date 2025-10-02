Ето го българинът, задържан с Грета Тунберг ВИДЕО

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си".

Този апел отправя българският гражданин, задържан от Израелските военноморски сили, които прихванаха лодки на хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд".

"Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заявява още Димитров в своето обръщение, публикувано заедно с думите на останалия екипаж на лодката "Гранде Блу".

От Външното министерство в България към моментра отказват коментар. Името му по-рано беше е оповестено в официалния инстаграм канал на флотилията, където се появиха и видеата.