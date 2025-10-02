Израел е задържал и българин на флотилията на Грета Тунберг, плаваща към Газа? ВИДЕО

Българин е бил задържан с Грета Тунберг от израелските сили на пристанище. Той се казва Васил Николаев Димитров. Това става ясно от публикация в инстаграм профила на "Глоубъл Сумуд", където е публикуван списък с екипажа на лодката "Гранде блу". Плавателният съд е блокиран от израелските военноморски сили заедно с други кораби от флотилията.

Флотилията, състояща се от около 50 кораба, плаваше към ивицата Газа в опит да пробие морската блокада на крайбрежната територия и да достави помощи на нейното палестинско население. Късно снощи обаче тя е била прихваната от Израелските сили, които са задържали активистите, сред които е и Грета Тунберг. Тя е плавала на лодката "Алма".

Министерството на външните работи на Израел съобщи още, че няколко плавателни съда, които са част от глобалната флотилия на Сумуд, са били "безопасно спрени" и че хората на борда са били прехвърлени в израелско пристанище. Израелските власти уточняват, че на корабите е било казано да променят курса си, тъй като се приближават към активна бойна зона. От международната флотилия определиха задържането като незаконно и не като акт на отбрана, а като „нагъл акт на отчаяние".