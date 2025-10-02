IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Снегът пак ни изненада: Коли с летни гуми закъсаха на Петрохан

С летните гуми няма да издърпам, сподели закъсала на пътя

02.10.2025 | 14:23 ч. 8

От рано тази сутрин сняг вали на прохода Петрохан, където вече има и закъсали автомобили. Снежната покривка във високата част вече е няколко сантиметра, а температурите са около и малко под нулата. 

Пътното платно е заснежено, но непочистено, което създаде проблем за водачи на автомобили с неподходящи гуми, които не успяха да изкачат пътя към върха. 

Пътните власти в региона уточниха, че пътноподдържащата фирма все още не е в зимен режим, но е предупредена за влошаване на метеорологичната обстановка и се очаква да реагира.

Предвид мокрия сняг и нападалата листна маса на дърветата е възможно да се стигне до горолом и до затваряне на прохода.

"С летните няма начин да издърпам. Не е почистено, сигурно нямат време да реагират. Не мога да изляза, нито да обърна. Чакам приятелят ми да дойде да ми помогне", сподели пред Bulgaria ON AIR закъсала жена на пътя.

"От Берковица за София пътувам, не е нещо ненормално, просто не сме подготвени, чакам да ми донесат гуми и ще продължа", каза шофьор на лек автомобил.

Сняг натрупа по високите места в Стара планина, Витоша и Рила. 

Заради лошото време вътрешният министър Даниел Митов свика извънреден щаб.

Вижте целия репортаж на Bulgaria ON AIR.
 

