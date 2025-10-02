IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Системата за проверка на глоби в КАТ се срина

Причината е технически проблем, казаха от МВР

02.10.2025 | 16:10 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Временно Автоматизираната информационна система “Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, успокои пресцентърът на МВР.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", се казва още от съобщението, цитирано от БНТ.

От министерството се извиняват за причиненото неудобство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

глоби КАТ МВР система технически проблем
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem