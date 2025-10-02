Системата за проверка на глоби в КАТ се срина

Временно Автоматизираната информационна система “Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, успокои пресцентърът на МВР.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", се казва още от съобщението, цитирано от БНТ.

От министерството се извиняват за причиненото неудобство.