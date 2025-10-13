Бонев с прогноза: До края на годината цяла София остава без договори за почистване

Лидерът на "Спаси София" и общински съветник в СОС Борис Бонев заяви в предаването "България сутрин", че се очаква от кмета Васил Терзиев решение на кризата с боклука. По думите му в момента в столичните райони "Люлин" и "Красно село" положението "само се закрепва".

"До края на годината цяла София остава без договори за почистване. През зимния сезон тези фирми се занимават и със снегопочистването", каза общинският съветник.

По думите на Бонев правомощията за създаване на обществени поръчки, провеждането им и подписването на договори е изцяло в ръцете на столичната администрация, а не в тези на Столичния общински съвет.

Лидерът на "Спаси София" подчерта, че това не е моментът общинските съветници да трупат евтини политически дивиденти, защото в столицата има много натрупан боклук. "Би било голям проблем, ако са установени каруци и камиони, които изсипвaт боклуци от други градове, за да влошават кризата. Да се изискат записите от камерите и да се предоставят на комисията, ако се установи, че камиони изсипват боклук. До този момент видеозаписите не са предоставени".

Бонев каза, че се говори, че ще се сключи договор с турска фирма, но засега няма информация колко района ще поеме. "Общинското дружество "Софекострой" ще поеме "Красно село", "Красна поляна" и "Люлин", но ще минат поне 4-5 месеца. Най-вероятно заводът за боклук също ще поеме част от районите на София", каза общинският съветник пред Bulgaria ON AIR.

Бонев подчерта, че е безпринципно да се подпишат "договори с фирмите на мафията на по-ниски цени".

Терзиев е подценил сериозността на задаващия се проблем?

"Ако към ГЕРБ не сме имали очаквания да направят нещо, защото те са си неможачи, то от Васил Терзиев и новата коалиция това бе едно от основните неща, които сме заложили. Лично съм молил Терзиев да се стартират договорите по-рано, за да има време при обжалвания. Настоявах междувременно да има изграждане на общински капацитет", коментира общинският съветник.

Според него кметът Терзиев заслужава уважение, че се е "изправил срещу тези фирми". Бонев смята, че Столичната община е допуснала груба грешка със забавяне на тези договори: "Това е крайна безотговорност, граничеща с безстопанственост".

Трябва ли да се приеме предложената държавна помощ?

"Тезата е да героизираме кмета Терзиев, но беше важно той да е подготвен. Бойко Борисов предложи 100-200 млн. лв. да се оправим. Защо отказваме тези пари? Да вземем тези милиони и да купим необходимата техника. Борисов пожела да се прави на спасител. Но ако ще дава 200 млн. за техника за София, да ги даде", на мнение е общинският съветник от "Спаси София".

Гледайте видеото с целия разговор.