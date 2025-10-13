Ивайло Мирчев: Пеевски си купи изборите в Пазарджик

Депутатът от ПП-ДБ и лидер на “Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че резултатите от изборите в Пазарджик са такива, защото Пеевски ги е купил за пореден път.

“Това е част, от една страна, от овладяването на институциите и, от друга страна, обезсилването на ГЕРБ и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила“, каза Мирчев.

“Утре очаквам Борисов да се строи пред фотостудиото на Пеевски и да се снима под герба, защото сам се е докарал дотам”, каза още депутатът от ПП-ДБ и подчерта, че унижението, на което Пеевски подлага ГЕРБ, е огромно.

“За всички, които ни обясняваха как постоянно говорим за Пеевски и това ли е най-големият проблем на страната, да им кажа – днес Пазарджик, утре и други градове, ако ние не предприемем нещо и продължим да се правим на ударени, че това не се случва“, добави Мирчев.

Относно изминалите избори в Пазарджик, Божидар Божанов заяви, че въпросът ще бъде обсъден между ПП и ДСБ и ще бъде взето решение дали да се подаде искане за частично касиране на изборите.

“Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове. Хората на място това говореха – такова нещо не е било. Всичко го видяха и на записите, и на камерите, и на живите включвания. Дали, обаче, съдът би се съгласил с това, че купуването на гласове е довело до с изкривяване на резултата, ще обсъдим с колегите и ще преценим“, добави Божанов.

Мирчев допълни, че скандално и поведението на МВР и това трябва да бъде казано ясно. “Видяхте в село Огняново, в ромската махала, спрени колите – ясно е, че подобни луксозни автомобили обикновено ги няма там, особено от други градове. Нямат обяснение какво правят там. Намерени в тях хиляди левове, намерени в тях списъци и полицията казва: ами всичко е наред. Всичко е наред тогава, когато Пеевски владее МВР. Всичко е наред тогава, когато Пеевски владее прокуратурата и ще продължават да ни обясняват, че всичко е наред“, каза още той.

По думите му, докато има “балами”, които да си отварят устата и да броят мухите и да си мислим, че всичко е наред, това ще продължава да е така. “Ние няма да сме от тях. Имаме план за отпор на завладяната държава и продължаваме да го реализираме“, увери Мирчев.