Всички живи заложници на "Хамас" вече са на свобода след 738 дни в плен

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в Ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен, предаде ДПА.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници.

Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Израелската армия заяви, че заложниците първо са били транспортирани до израелската военна база "Рейм" за медицински изследвания, където са успели да се изкъпят и преоблекат, преди да се срещнат със семействата си. След това те бяха откарани в болници за допълнителни изследвания.

Преди да бъдат освободени, някои от заложниците имаха възможност да проведат видеоразговори с роднините си. За много от тях това беше първият контакт със семействата им след повече от две години в плен, по време на които те бяха откъснати от външния свят.

"Не можах да чуя нищо, но ги видях и това е достатъчно", каза майката на заложниците Давид и Ариел Кунио, след като разговаря със синовете си.

Видеоразговорите се разглеждат като пропаганда от страна на "Хамас", която се опитва да се представи като хуманна групировка. На някои от кадрите зад заложниците се виждат членове на радикалното движение.

Групировката беше обвинена в пропаганда и по време на церемониите по предаване на заложници по-рано тази година. За да бъде избегната подобна публичност, днес освобождаването бе извършено без церемонии и медийно присъствие.

В очакване на връщането на заложниците огромни тълпи от хора се събраха на т.нар. Площад на заложниците в Тел Авив, за да наблюдават освобождаването им на специално разположени големи екрани.

По-късно "Хамас" трябва да предаде и телата на 28 мъртви заложници – процес, който Израел не очаква да бъде завършен днес въпреки 72-часовия срок съгласно споразумението за спиране на огъня.

В замяна Израел трябва да освободи от затворите си около 2000 палестинци.

Размяната между Израел и "Хамас" е първата фаза на договореното миналата седмица с посредничеството на САЩ споразумение след две години война.

Палестинската групировка заяви, че е направила всичко по силите си, за да гарантира оцеляването на заложниците, държани в Ивицата Газа. Въпреки това освободените от плен заявиха, че са държани в брутални условия – включително като са били подложени на побои, малтретиране, недостатъчно храна и вода и затваряне в тунели под зоните на военни действия. Появиха се и съобщения за сексуално насилие и принудителното им разголване.

Междувременно американският президент тази сутрин пристигна в Израел, където се срещна с роднини на заложници. Той произнесе и реч пред израелския парламент – Кнесета, преди да отпътува за срещата на върха за Газа в Египет.

На летище "Бен Гурион" в Тел Авив Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В разговор с журналисти на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" американският президент обяви, че войната между Израел и "Хамас" е "приключила".

Тръмп и египетския му колега Абдел Фатах ас Сиси ще съпредседателстват днешната среща в курорта Шарм ел Шейх. Събитието има за цел да заздрави крехкото примирие, сключено с посредничеството на САЩ, и да постигне напредък към дългосрочен мир и стабилност в Близкия изток, се казва в изявление на администрацията на египетския президент.

Френският държавен глава Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш потвърдиха присъствието си на срещата.

Следващите стъпки съгласно плана включват пълно изтегляне на израелските войски от Ивицата Газа, разполагане на международни сили за стабилизиране и разоръжаване на "Хамас".

Палестинската групировка днес подчерта, че ще спази ангажиментите си съгласно споразумението за примирие.

"Обявяваме нашия ангажимент и свързаните с него срокове, докато (израелската) окупация се придържа към тях", се казва в изявление на въоръженото крило на групировката "Ал Касам".

"Хамас" заяви, че Израел "е капитулирал" във войната, като не е успял да освободи заложниците чрез военен натиск.

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други.

Повече от 67 000 палестинци бяха убити по време на последвалия военен конфликт, съобщи Министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни ООН смята за надеждни. Голяма част от крайбрежния анклав бе превърнат в руини по време на войната.

(БТА)