Иво Сиромахов вече не е водещ в телевизията на Слави Трифонов

Писателят и водещ Иво Сиромахов, който през годините беше един от най-близките хора на Слави Трифонов, обяви, че вече не е водещ в 7/8 TV.

„Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат“, съобщи той в профила си във Facebook.

Предполага се, че причината за неговата раздяла с Трифонов е позицията му относно предлагания от ИТН закон за личната информация. Почитателите на Сиромахов го подкрепиха.

Вчера той написа: "Тошко, Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал. В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев? За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120? Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“? Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас? Не ми отговаряй. Знам отговорите. И ти ги знаеш."