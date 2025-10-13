Освободиха първите заложници, сред тях и мъжът с български корени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който имаше ключова роля за постигането на мир в Газа, вече е на израелска земя. По думите на журналиста Весела Райчинова американският президент е направил всичко възможно това историческо събитие да се случи.

"Еуфорията е голяма, защото хората, които се намират в Тел Авив, реагираха изключително емоционално, бурно. Голямо е очакването, че заложниците ще се завърнат", каза Райчинова в ефира на "България сутрин".

Тази сутрин бяха освободени седем заложници, между които Матан Ангрест, който също има българско гражданство.

Пред Bulgaria ON AIR журналистът добави, че вече се придвижваме към втората фаза. "Очакваме да бъдат освободени и другите заложници. Очакват се още 13, но една от последните информации беше, че живите заложници не са 20, а 22-ма. Все още нямаме потвърдена такава информация", уточни Райчинова.

Важни срещи за Тръмп

"Тръмп трябва да се срещне със семейства на заложниците. В същото време предстои и среща с министър-председателя (Нетаняху, бел. ред.) От най-важните събития ще бъде това, че ще държи реч на пленарното заседание на парламента в Йерусалим. След това ще се върне на летището и ще отпътува в Египет. Там предстои среща на високо ниво на държавите посредници, които участваха в подписването на споразумението. Израел няма да участва. Ще присъстват Египет, Катар, Турция", обясни журналистът.

По думите на Райчинова споразумението има "много дупки" и донякъде е опасно за Израел. Според журналиста споразумението ограничава Израел по отношение на действия, особено ако се появи форма на терор", посочи журналистът.

