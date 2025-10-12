Желязков: Основната политическа война, която се води у нас, е за геополитическата ни ориентация

Премиерът Росен Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента местни данъци в размер на 1 милиард лева. Това стана по време на годишното заседание на Националното сдружение на общините в деня на местното самоуправление. Премиерът обеща неизразходваните средства от общините да останат в техните бюджети, без да ги връщат както досега в централния бюджет. Днес кметовете обсъждаха важните теми, като справяне с кризи и бедствия.

Пред кметовете премиерът очерта кое е най-голямото предизвикателство за България. „Заявките, които направихме в началото на мандата, бяха следните: финансова стабилност, макроикономическа стабилност, покриване на конвергентните критерии, така че България от 2026 г. да бъде част от еврозоната; възстановяване на плащанията по ПВУ; по-добро управление на оперативните програми и по-добра събираемост и изсветляване на икономиката. С част от задачите политически се справихме, независимо че в момента основната политическа война, която се води в България, е свързана с големия въпрос за нашата геополитическа ориентация – големият въпрос за това накъде отива България в нейното бъдеще и един от рубиконите за това е успешното и плавно въвеждане на еврото от 1 януари“, каза той.

Премиерът призова кметовете, стоящи най-близо до хората, да разсейват техните страхове: „Страховете от това какво предстои през януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, от ръст на цените – това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне през първите шест месеца на 2026 г.“

Премиерът увери, че финансите са стабилни, като посочи къде са резервите за фиска.

"Рекордна събираемост на приходните агенции. Рекордна – защото имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците. По отношение на другите вземания има известен резерв. Имаме около 1 млрд. несъбрани задължения за местни данъци и такси – най-вече по отношение на данък недвижими имоти и данъка върху сделки с МПС-та.“, обясни той, цитиран от БНТ.

По думите му общините няма да връщат пари към бюджета, те ще остават в общините. Министър-председателят увери, че средства в общинската инвестиционна програма ще има. В момента има 220 споразумения, които са за 3,8 млрд. лв., като общата ни задача е до 2027 г. този ресурс да бъде реализиран, каза премиерът.

Желязков не подмина и бедствията. "Никой не вярваше, че ще стигнем до опустошителни наводнения. Сега, когато сме в този период, никой не мисли като че ли проактивно за горските пожари догодина. Но всъщност сега е моментът, в който трябва да се планират всички действия по смекчаване на рисковете.“

„Още от сега трябва да мислим за проводимостта на реките, за всички категоризации на това кога има застрашеност на човешки живот, на инфраструктурата или други мерки. Това предполага, че при необходимост трябва много бързо да се мисли нормативно за нов тип процедура за възлагане, която да даде възможност тези дейности да стартират преди ефективното снеготопене, за да се предотвратяват такива бедствия, на каквито бяхме свидетели.“

Премиерът обяви война на замърсителите.

„В Народното събрание законът за изменение на Наказателния кодекс ще инкриминира изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци – не просто управлението им, а самото изхвърляне. Защото България, за съжаление, независимо от всички инициативи, може да бъде почистена за един ден, но трябва да има превенция. И тази превенция е единствено налагането на наказателна отговорност.“

И припомни основната цел на правителството. "Това правителство дойде с много ясна политическа заявка – първо, да спре непрекъснатия изборен цикъл, да спре тази липса на приемственост на политики и очаквания и да даде възможност за глътка въздух за всички участници в политическия живот, в икономическите цикли и най-вече – на общините.“, каза той.