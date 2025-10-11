IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лена към Трифонов: Изглежда е забравил, че дължи 20 хил. лева заради унизителната песен за мен

Аз пак ще Ви осъдя - и на втора инстанция, закани се тя

11.10.2025 | 16:27 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да вкарвате в затвора за 6 години всички други български граждани. Това написа депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова в отговор на публикацията на Слави Трифонов в социалните мрежи, а именно, че ще направи всичко спорният законопроект на ИТН за личния живот да остане. Тя дори се закани, че ще го осъди отново на втора инстанция. 

Ето какво още написа Бориславова: 

От два дни се чудя дали да пиша по темата с мракобесния закон на ИТН.

Дълбокото ми убеждение е, че колкото по-малко внимание отделяме на ИТН, толкова по-добре за човечеството.

Днес обаче Слави Трифонов написал пост. Написал пост, че не му харесвало какво и как другите пишели за него. Отишъл и по-далеч: заканил се, цитирам: “ доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото.”

Сериозно! Това е цитат. Не се шегувам.

Свързани статии

Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който изглежда е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който не иска да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва! съдебното решение.

Уважаеми, господин Трифонов,

припомням Ви, че Вие сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги, измисляйки най-долните клевети и подигравки и пошли скечове за другите.

Вие повлияхте на поколения българи като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени “шеги”. А вашите депутати днес са най-низката проява на Бай-Ганьовщината в българския парламент.

Ако наистина искате да направите нещо смислено, за да не “могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват”, както сам пишете днес, започнете със себе си и депутатите си.

Направете шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа, с вкус, както го е правил Алеко Константинов, когато с право е иронизирал наши сънародници например.

Задължително говорете сериозно с депутатите си, особено с това явление в българската политика Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала.

Та те са най-отвратителният и отвращаващият пример за народен представител като изказ, поведение и участие в дебат, а конкуренцията, за съжаление, не е никак малка.

Вашите народни представители, господин Трифонов, вместо аргументи, сипят обиди, унижения и недопустима мизогиния, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия и битова саморазправа.

Човек се чуди на моменти къде по веригата еволюцията се е объркала.

И така, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да вкарвате в затвора за 6 години всички други български граждани.

А междувременно аз пак ще Ви осъдя - и на втора инстанция.

