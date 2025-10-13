IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потребителската кошница е поевтиняла с 2 лева

Пазарът е стабилен и устойчив, каза Владимир Иванов

13.10.2025 | 13:42 ч. 18
БГНЕС

Владимир Димитров, председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) съобщи, че цената на потребителската кошница за тази седмица е намаляла с 2 лева и от 97 вече е 95 лева.

Изминалата седмица ни поднася пак изненади, подчерта Иванов и уточни, че намалението но потребителската кошница се дължи на разликата в цената на банана и прасковата.  По думите му се наблюдава доста стабилен пазар с доста добро пазарно равновесие. "Същото явление са наблюдава и в търговията на дребно", добави председателят на ДКСБТ. 

Иванов отбеляза и стабилизацията на цената на какаото и кафето. Той направи и седмичния обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 13 октомври 2025 г. 

На седмична база намаляват цените на доматите с 0,06 лв., на тиквичките с 0,10 лв., на лимоните с 0,29 лв., на динята с 0,09 лв. и на ябълките със 0,07 лв.  Картофите и бананите запазват цените си от миналата седмица, споделя експерта.

Той добави, че увеличение се с 0,05 лв. се наблюдава при краставиците. Сезонният плод, който тръгва със сезонно намаление, е лимонът. 
При основните хранителни стоки поскъпват кашкавалът с 0,13 лв., пилешкото месо с 0,04 лв., сиренето с 0,11 лв., свинското месо със 0,07 лв., киселото мляко с 0,09 лв., прясното мляко с 0,02 лв. и яйцата с 0,01 лв. Маслото продължава да има стабилна цена и запазва стойността си от миналата седмица.  Стоките, които намаляват своята цена, са ориз с 0,05 лв., фасул с 0,04 лв., захар с 0,04 лв., брашно с 0,03 лв. и олио с 0,05 лв.

“Вариациите са малки, несъществени, като цяло – стабилен и устойчив пазар“, добави още Иванов. / БГНЕС

