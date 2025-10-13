Деян Николов: Кризата с боклука може да обхване почти цяла София

Кризата с боклука може да обхване почти цяла София, след два-три месеца изтичат договорите в 18 района.

"Кризата може да обхване почти цяла София. Проблем е, че всички договори изтичат едновременно. Трябва да се действа бързо, имаме само 3 месеца. Може би трябва да мислим за още по-голямо финансиране на "Софекострой", можем да си позволим още 30-40 млн. лв. Цялата ситуация е абсурдна, никой не може да живее така. Това е атака към кмета Терзиев, най-вероятно ГЕРБ се готвят да си върнат София след 2 години", заяви пред Bulgaria ON AIR общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов.

"В дългосрочен план със сигурност има решение за кризата. Въпросът е за мен е какво е решението в краткосрочен план. Стигнахме до тази ситуация заради мафията, обвързана с извозването с боклука в София. Двама души се опитват да сложат ръка върху боклука на София, като поискаха доста милиони от над прогнозното от общината. Говорим за 300-400 млн. лв. надценка, което е прекалено много. Очевидно става въпрос за рекет към софиянци", допълни Николов.

В СОС се обединиха и гласуваха "кризисни мерки" за инвестиции в общинското предприятие "Софекострой" в размер на 9 млн. лв.

"Тези 9 млн. лв. ще осигурят капацитет на общинското предприятие така, че да може да поеме двата засегнати района - "Люлин" и "Красно село", и да продължи да обслужва "Красна поляна". Въпросът е, че една такава инвестиция няма как да стане от днес за утре. Трябва бърза и кризисна мярка. Това, което ние призовахме кмета да направи, е да извика всички компании, които не са свързани с тази част от мафията, която е свързана с обслужването на боклука. И става въпрос не само за фирмите в София, но и за тези в България и чужбина", каза още Николов.

Той коментира и скандалът с турската фирма, чиито камиони бяха опожарени.

"Четири камиона на турската фирма изгоряха на паркинг, незнайно как. За другата позиция даде цена и тя е под прогнозната за общината. Това, което се надяваме и вярваме, че много бързо може да се случи, е кметът да извика всички компании, с които може да се работи и потенциално те да осигурят капацитет на "Софекострой" като подизпълнители, тъй като кметът има право директно да възложи извозването на отпадъка от определени софийски райони", коментира общинският съветник.

Според него кметът Терзиев няма голямо доверие в общинското предприятие и моментът е добър шефът на "Софекострой" да бъде сменен.

"Кметът ще може да сложи човек, номиниран от него и с когото той може да работи", поясни Николов.