Сърцето има нужда от подкрепа през студените месеци: Как да го предпазим още от есента

С настъпването на есента и идването на първите по-хладни утрини обикновено мислите ни се насочват към уюта на дома, по-топлите дрехи и защитата от сезонните вируси. По-рядко се замисляме, че студът натоварва целия организъм, включително и сърцето. Този жизненоважен орган работи без почивка през целия ни живот, а зимните месеци поставят пред него допълнителни предизвикателства. Причината за това не се крие само в понижението на температурите, а и в съчетанието от няколко сезонни фактора – адаптацията на организма към намаляването на дневна светлина, понижената физическа активност, по-честите вирусни инфекции и физиологичния отговор на тялото към студа, които допълнително натоварват сърдечносъдовата система.

Как студът се отразява на сърцето и кръвоносните съдове?

При застудяване кръвоносните съдове се свиват (вазоконстрикция), което позволява на тялото да запази своята топлина. Тази естествена реакция на приспособяване на организма обаче води до повишаване на кръвното налягане и принуждава сърцето да работи по-интензивно. Освен това студът увеличава вискозитета на кръвта (нейната гъстота и плътност) и повишава вероятността за образуване на тромби – основна причина за инфаркт и инсулт.

През есенно-зимния сезон зачестяват и вирусните инфекции, които оказват влияние не само върху дихателната, но и върху сърдечносъдовата система, особено при наличие на вече съществуващи заболявания. Най-чести са грипът, сезонните коронавируси, респираторно-синцитиалният вирус и парагрипът, които могат да предизвикат възпаление на сърдечния мускул (миокардит), да влошат кръвообращението и да увеличат риска от тромбообразуване.

Съвкупността от всички тези фактори през есенно-зимния сезон повишава риска от сериозни сърдечносъдови инциденти, особено при наличие на артериална хипертония, диабет, висок холестерол, наднормено тегло, тютюнопушене или фамилна обремененост със заболявания на сърцето и кръвоносните съдове.

Как да защитим сърцето през студените месеци?

Първата стъпка за предпазване на сърцето от рисковете през студените месеци е да се вземат мерки още от есента. Тогава е подходящият момент да се направи преглед при личен лекар или кардиолог, да се проверят стойностите на кръвното налягане и холестерола, както и да се обсъди индивидуалният риск за сърцето.

Поддържането на умерена физическа активност, като редовни разходки с по-енергично темпо, спомага за добрия тонус на сърдечния мускул и кръвоносните съдове. Балансираното хранене с повече зеленчуци, риба и пълнозърнести храни, както и с ограничен прием на сол и наситени мазнини, допринася за поддържането на нормално кръвно налягане и здравословни стойности на холестерола и триглицеридите в кръвта. Адекватната хидратация също е важна за оптималната работа на кръвоносната система, особено когато в студено време жаждата се усеща по-слабо.

Освен защитата от инфекции и поддържането на здравословен начин на живот, през студените месеци е важно да се обръща внимание и на ранните признаци на претоварване на сърдечносъдовата система – задух при по-малко усилие, внезапна умора, отоци на краката или стягане в гърдите. Навременната реакция при подобни симптоми може да предотврати усложнения, които през зимата се срещат по-често.

В студено време дори обичайни дейности като разходки навън, носене на тежки предмети или по-бързо изкачване на стълби могат да натоварят допълнително сърцето. Затова при наличие на фамилна обремененост или други рискови фактори е особено важно през зимните месеци да се прилага профилактика, съчетана с лечение, което ограничава образуването на тромби и намалява опасността от инфаркт и исхемичен инсулт.

Превенцията на тези състояния не се изчерпва само с промени в начина на живот. При повишен сърдечносъдов риск или след преживян инфаркт или инсулт, приемът на подходящи лекарства е от ключово значение за предпазване от повторни инциденти. В такива случаи лекарят може да препоръча терапия, която намалява вероятността от образуване на кръвни съсиреци (един от водещите механизми за настъпване на инфаркт и исхемичен инсулт). Именно тук се включва ацетилсалициловата киселина в ниски дози, която има доказан антиагрегантен ефект (намалява слепването на тромбоцитите) и способност да ограничава образуването на кръвни съсиреци (тромби), които могат да запушат артериите.

С оглед на по-високата уязвимост на сърдечносъдовата система през студените месеци и необходимостта от надеждна профилактика, Ацесал Протект съдържа 100 mg ацетилсалицилова киселина, която подпомага дългосрочната защита при повишен риск или след преживян инфаркт и исхемичен инсулт.



Ацесал Протект 100 mg се прилага и в комбинация с други терапии при остър миокарден инфаркт и при определени форми на стенокардия, с цел намаляване на риска от повторни сърдечносъдови събития. Използва се и за предотвратяване на тромбози след съдови операции и диагностични интервенции, както и за профилактика при повишен риск – при артериална хипертония, диабет, хиперлипидемия, затлъстяване, тютюнопушене и в по-напреднала възраст.