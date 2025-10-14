Румен Радев с най-голямо доверие, при лидерите на партиите сериозно разместване

Румен Радев е лидерът с най-голямо доверие, сочи изследване на „Галъп интернешънъл болкан“. То е проведено при стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети. Интервюирани са 904 пълнолетни граждани на България в периода 29 септември -12 октомври юни 2025 г. Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Доверието при президента е 39,4%, недоверието - 33,5%, а 26,6% се колебаят.

26,2% от респондентите вярват на премиера Росен Желязков, а 42,3% не вярват в действията му. При Наталия Киселова доверието е още по-ниско - 16,3% срещу 61,9% недоверие.

Сред политическите лидери номер едно е Бойко Борисов - 24,7% от хората му вярват срещу 64,7%, които не му вярват. На втора позиция е Костадин Костадинов - 16,9% срещу 65,2%.

На трета позиция се изкачва лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски с 16,6% доверие и 69,7% недоверие.

Към първата тройка се е устремил Радостин Василев от МЕЧ с 15,1% срещу 55,7%. След него на близко разстояние е Слави Трифонов с 14,7% доверие и 69,7% недоверие.

По-далеч от тази група е Ивелин Михайлов от "Величие" с 10,2% срещу 61,3%.

В класацията следват Асен Василев от ПП (9,3% доверие срещу 75,7% недоверие), Божидар Божанов от ДБ (8,4% срещу 75,1%), Ивайло Мирчев от ДБ (8,2% срещу 69,3%), Атанас Зафиров от БСП (7,9% срещу 69,4%) и Атанас Атанасов от ДСБ (7,6% срещу 71,5%).

Изследването е проведено при стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети. Интервюирани са 904 пълнолетни граждани на България в периода 29 септември -12 октомври юни 2025 г. Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.