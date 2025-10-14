Костадинов: Протестите успяха, управлението няма бъдеще

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов реагира с първи думи след казаното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще. Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото", заяви Костадинов в профила си във Facebook.

Костадинов заяви, че партия "Възраждане" иска оставката на кабинета - незабавно.

"Нови избори веднага! И победа за България!", се казва още в съобщението на Костадинов.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също отговори на заплахите на Борисов и заяви, че очаква покана от премиера Росен Желязков да разговори как може да продължи управлението. Той декларира подкрепата си за кабинета "Желязков", въпреки че партията му няма министри в него.

Коментарите дойдоха след заявката на Борисов за излизане от управлението.

"Няма да счупим ние първи коалицията, но и няма да стоим тук по този начин. Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав", каза по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Депутатите на ГЕРБ няма да се регистрират и да осигуряват кворум в Народното събрание.