Собственици в Елените заплашват държавата със съд

Собствениците на имоти в Елените са под напрежение, а след щетите от наводненията хората се тревожат, че може да загубят и имотите си. Ако се стигне до събаряне на хотел "Негреско", те са категорични, че ще съдят държавата.

На десетия ден след потопа водата постепенно се отдръпва от Елените, но след трагедията остават въпросите и гневът на собствениците на имоти.

Апартаменти в хотел "Негреско", който според проверките се оказва незаконен, притежават основно германци, руснаци, украинци и по-малко българи.

На място екип на Bulgaria ON AIR откри Александър, който почиства помещение на партера. Той се зарече, ако хотелът бъде съборен, собствениците ще търсят правата си в съда.

"Ще се съдят, как няма да съдят. Ако и вие имате имот тук, няма ли да съдите държавата? Как няма да съдят. Ако не беше този хотел, цялата вода щеше да помете средната редица от вилите", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Собственици ще търсят отговорност

Денис Ембери, който има имот във вилното селище Елените, е възмутен от твърденията, че разрушаването ще се извършва за сметка на собствениците.

"Чух, че хотелът трябва да бъде разрушен за сметка на собствениците. Правилно ли съм разбрал? Те не са купували нелегално тези апартаменти. Аз от моите родители знам, че всичко е било легално, нотариус е подписал", изтъкна Ембери.

Георги Костадинов е друг потърпевш, който живее в чужбина, също е категоричен, че ще се търси отговорност от институциите, ако се стигне до събаряне на сградата.

"Щом хората си имат Акт 16, който е показан черно на бяло и е в момента в групите постнат... Ако държавата предприеме някакво бутане на сградата, ще бъде осъдена", заяви той.

По отношение на статута на комплекс "Негреско", регионалният министър Иван Иванов подчерта, че на този етап няма издаден акт за незаконно строителство на сградата. "Ние сме установили два незаконни строежа - единият е аквапарк, а другият е корекция на реката, извършена без всякакви документи", посочи министърът.

Иванов добави, че въпросът как е било допуснато това ще бъде изяснен от компетентните органи.

"Община Несебър е издала конкретни разрешителни за строеж върху това съоръжение, което е незаконно", уточни Иванов.

Днес в Свети Влас и Елените беше раздадена над 38 000 литра бутилирана вода от Държавния резерв, след като водата в региона остана негодна за пиене.

Вижте повече в репортажа на Стиляна Георгиева за Bulgaria ON AIR