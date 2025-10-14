„Пропагандната държава“ на Орбан се пропуква

Унгарският премиер Виктор Орбан отдавна е приветстван като модел от десните политици в Съединените щати и Европа, хвален за поредица от изборни победи и репресиите си срещу мигрантите и активистите, пропагандиращи прогресивни социални въпроси.

Силата на Орбан, подсилена от разпростираща се пропагандна машина, насочена към унищожаването на опонентите му, е победила потенциални съперници както отляво, така и отдясно в четири поредни избори, пише NYT. Сега обаче за първи път той се мъчи да нанесе нокаутиращ удар на враговете си.

Най-силният му настоящ съперник, Петер Маджар, бивш лоялист, който оглавява набиращо сила опозиционно движение , през последните месеци е критикуван от медиите, контролирани от партията „Фидес” на Орбан, като съпруг-насилник, предател, мошеник и сексуален насилник.

Настоящите проблеми на Орбан, които накърниха аурата му на непобедимост, идват след десетилетие на затягане на контрола върху пресата и високоефективно използване на пропаганда за смаженето на предишни съперници.

Според Ласло Кери, който е преподавал на премиера в университета, нарастващите пукнатини в преди това непревземаемата фасада на Орбан са показали границите на това, което Кери описва като „държава на пропагандата“.

Докато Унгария страда от спадаща раждаемост , висока инфлация и западаща икономика, контролираните от Фидес медии възхваляват г-н Орбан като защитник на обикновения човек и водещ европейски защитник на „семейно-ориентираните“ политики.

Дори усилията на Орбан да набере подкрепа, като насочи вниманието си към ЛГБТ общността, изглежда дават обратен ефект. През юни над 100 000 души участваха в ежегодния парад на гордостта в Будапеща , много повече отколкото в предишни подобни събития, след като правителството го забрани.

Събитието, каза Орбан на поддръжниците си, беше „отвратително и срамно“ и показа защо неговите политически опоненти, които той обвини, че организират марша по заповед на централата на Европейския съюз в Брюксел, „не трябва да бъдат допускани близо до кормилото на правителството“.

Докато Орбан днес се наслаждава на образа си на бич на това, което той нарича „ събудени глобалисти “, той започва политическия си живот като защитник на либералните ценности.

Той учи в Оксфордския университет със стипендия, финансирана от Джордж Сорос, родения в Унгария филантроп, когото сега представя като сатанински кукловод, стоящ зад либерални каузи.

Политическата метаморфоза на Орбан започна след провала на Фидес на изборите през 1994 г.

Тя каза, че Орбан е намерил вдъхновение в Силвио Берлускони, италианския медиен магнат и пионер на десния популизъм, който е станал министър-председател на Италия точно когато Фидес се е борила да се задържи на повърхността.

Орбан не е претърпял никаква идеологическа промяна, каза 80-годишният Миклош Харасти, либерал, който се е сближил с бъдещия министър-председател на Унгария през 80-те години на миналия век заради общото им желание да свалят комунизма, но по-късно се е разделил с него.

Орбан стана министър-председател през 1998 г., след като се наклони надясно. През 2002 г. той загуби общи избори, въпреки сравнително успешните постижения на правителството си.

Това правителство осигури членство в НАТО за Унгария, постигна напредък към присъединяване към Европейския съюз и облекчи болката, причинена от строгите мерки за строги икономии, наложени от неговите предшественици.

Поражението, спомня си Ищван Елек, старши съветник на г-н Орбан по това време, „дойде като ужасен шок“. Г-н Орбан, каза той, го е отдал на враждебното отразяване в новините и е заключил, че „работата с медиите трябва да бъде приоритет“.

След осем години в политическата пустош, Орбан се завърна като министър-председател през 2010 г. и, проправяйки път, последван по-късно от съмишленици в Бразилия и Индия, бързо започна да заглушава или превзема медии, които неговата партия Фидес смяташе за враждебни.

Една от първите цели беше Klubradio, малка, но влиятелна радиостанция. Андраш Арато, нейният основател, каза, че е бил шокиран от това колко бързо се е действало новото правителство. Скоро след изборите през 2010 г., каза той, националната лотария и други контролирани от държавата организации са спрели да рекламират в Klubradio.

Частни компании, притеснени да не разстроят правителството, последваха примера им. След това дойдоха неочаквани данъчни проверки и решение на унгарския медиен съвет, пълен с поддръжници на Орбан, да отмени честотите на станцията извън Будапеща.

Разширявайки кампанията си, новото правителство прокара законодателство, което дава право на нов Национален орган за медии и комуникации да налага големи глоби за отразяване, което смята за небалансирано или обидно.

Klubradio окончателно спря да излъчва през 2021 г., когато медийният орган отказа да удължи лиценза му. Сега съществува само онлайн . Десетки медии бяха обект на подобни действия , оставяйки „Фидес” да контролира , пряко или чрез лоялни бизнес групи, повечето унгарски новинарски източници.

Орбан и неговата медийна машина влязоха в пълни обороти по време на мигрантската криза от 2015-2016 г., когато повече от милион бежанци и мигранти преминаха в Европа .

Той зае твърда позиция, като построи висока ограда и разположи сили за сигурност, за да предотврати незаконното влизане на мигранти в страната.

Много други членове на Европейския съюз оттогава възприеха подхода на Унгария. Но Орбан шокира дори поддръжниците на строгия граничен контрол, като отприщи порой от често расистки обиди. Той погрешно определи мигрантите като заразени със болести заплахи за общественото здраве, екстремисти, планиращи терористични актове, и агенти на заговор за замяна на местните европейци с чужденци.

Кристина Балог, която тогава е била журналистка в държавната телевизия, си спомня как редакторът ѝ я е помолил да намери лекар, „който ще каже пред камера, че мигрантите внасят болести“.

Лекарите, с които първоначално се е свързала, са казали, че това не е вярно, но в крайна сметка тя е намерила един, поддръжник на „Фидес”, който е предоставил това, което нейният редактор е искал.

През 2018 г. партията на Орбан спечели поредната убедителна победа на изборите.

Предизвикателството на Ковид

За разлика от днес, медийният апарат на "Фидес" през първото десетилетие на власт на партията лесно успяваше да наложи посланието си, тръбейки за постиженията на правителството.

Икономиката, подкрепена от милиарди долари финансиране от Брюксел, се разраства бързо след възстановяването от световната финансова криза от 2008 г., която навреди на политическия късмет на унгарските социалисти, които бяха на власт, когато кризата удари. Международните инвестиции се увеличиха рязко, а реалните заплати се повишиха.

Пандемията от коронавирус сложи край на всичко това, тласвайки правителствената пропаганда в нова посока. Тъй като смъртността в Унгария се повиши до третата най-висока в света, икономиката ѝ се застопори, а общественото настроение се влоши, г-н Орбан и неговата медийна машина разпалиха културна война , разпалвайки гняв по въпроси като правата на ЛГБТ+ общността.

Атакувайки враговете си като радикални левичари, решени да превърнат унгарските момчета в момичета, Орбан въведе редица закони и конституционни промени, насочени към сексуалните малцинства.

С наближаването на изборите през 2022 г. изглеждаше, че "Фидес" може да бъде уязвима, предвид лошите ѝ резултати в икономиката и общественото здравеопазване. Разединените опоненти на г-н Орбан се обединиха, застанали зад Петер Марки-Зай, консервативен, църковен кмет на малък град със седем деца.

Тогава Русия се притече на помощ. Пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. осигури на Фидес мощна линия на атака и пропагандната машина започна да заклеймява Марки-Зай като безразсъден враг на мира.

Той се опита да каже на избирателите, че всичко, което иска да направи, е да подкрепи усилията на НАТО и Европейския съюз за помощ на Украйна. Но заглушен от изопачаванията по телевизията и в други медии, контролирани от управляващата партия, „просто не можах да се свържа с тях“, спомня си той.

„Фидес” спечели поредната убедителна победа.

Опитите да го нарекат скрит либерал, подкрепящ правата на ЛГБТ, се провалиха, когато Маджар запази мълчание относно забраната на парада за гордост в Будапеща. Опитът да го отстранят от надпреварата чрез преследване за различни предполагаеми престъпления също се провали, когато Европейският парламент, на който той е член, отказа миналия месец да снеме имунитета му.

В пореден удар, яростният критик на управлението на Орбан, Ласло Краснахоркаи, спечели Нобеловата награда за литература в четвъртък. Премиерът поздрави самоизгнания писател за това, че е донесъл „гордост на нашата нация“.