Новини

Костадинов призова за незабавна оставка на правителството

Или нови избори, или Борисов една година ще е господин Никой, добави той

15.10.2025 | 09:27 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че партията иска незабавна оставка на правителството и настоява за нови избори.

Във Фейсбук Костадинов добави, че Бойко Борисов е дал ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. “Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой”.

Вчера Бойко Борисов заяви, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Това стана на среща на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков в централата на партията, след като ГЕРБ стана шеста политическа сила на изборите за общински съветници в Пазарджик.

“Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски”, каза още лидерът на ГЕРБ и добави, че Пеевски не е в управлението.

“Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание”, са думите на  Борисов от вчера. 

Тагове:

Възраждане Костадин Костадинов правителство ГЕРБ управление Бойко Борисов оставка избори
