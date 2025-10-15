Годишната инфлация у нас през септември достигна 5,6 на сто

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през септември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е с отрицателна стойност (-0,8 на сто), а годишната е 5,6 на сто.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,4 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,8 на сто.

През септември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е отрицателна (-0,6 на сто), а годишната е 4,1 на сто. Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2,7 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,1 на сто.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната, който предвижда, че размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на трите държави членки с най-добри показатели.

През септември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше с отрицателна стойност (-1 на сто) спрямо предходния месец, годишната 1,2 на сто, а средногодишната, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за периода октомври 2023 - септември 2024 г. спрямо периода октомври 2022 - септември 2023 г. беше 3,4 на сто, сочи справка в НСИ.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13,5 на сто, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41,1 на сто.

Вече повече от две години (28 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Цените на стоките и услугите

През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 9,9 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,9 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Образование - с 4,5 на сто; Облекло и обувки - с 1 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,5 на сто; Съобщения - с 0,5 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,4 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,3 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите Транспорт и Здравеопазване, посочва БТА.