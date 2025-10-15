Ерик Тръмп разгневи християните: Баща му спасявал Бог

Синът на президента Тръмп, Ерик, предизвика объркване и гняв онлайн от критиците с коментари във вторник, в които изобрази движението на баща си като отговорно за спасяването на християнството и религията като цяло, като същевременно твърдеше, че божествена ръка е довела баща му обратно в Белия дом.

„Спасяваме християнството. Спасяваме Бог“, каза Ерик Тръмп във вторник в подкаста „Шоуто на Бени“. „Спасяваме семейната единица. Спасяваме тази нация. Искам да кажа, DEI беше изхвърлен през прозореца, Бени. Вече нямаме Колин Каперник, коленичил по време на националния химн. Вече няма Budweiser, който се събужда в ад след реклама. Всичко това е мъртво. Имаме завръщане към хората, които ходят на църква.“

Тръмп добави, че въпреки скорошните шеги на баща си, че няма да влезе в рая, президентът всъщност ще отиде в рая за постижения като мирното споразумение между Израел и Хамас, твърдейки, че оцеляването на Тръмп след опит за покушение по време на кампанията е поредното доказателство за божествената защита на републиканеца.

Коментарите, които дойдоха, докато Ерик Тръмп промотираше новите си мемоари „Под обсада“, бързо предизвикаха подигравки и презрение онлайн.

„Преминахме доста бързо от „Бог спаси Тръмп“ към „Тръмп спасява Бог“, което предполагам, че е основата на новата MAGA религия?“, написа либералният подкастър Джон Фавро в X в отговор.

„Те спасяват Бог?“, добави Майк Инакай, служител на демократичния сенатор Брайън Шац, в отделна публикация в X. „Може би най-безумното и обидно нещо, което някой може да каже.“

Дори някои консерватори не се съгласиха с коментарите на Тръмп.

„Изразително ахнах, когато го чух да казва това“, написа служителката на Тръмп през 2020 г. Лизи Марбах в X. „Вижте, разбирам как един син не иска нищо повече от това да вярва, че баща му отива в рая. Разбирам, че се гордее с работата, която баща му върши. Но в името на душите на хората, трябва да сме наясно. Бог не се нуждае от спасение.“

Въпреки че коментарите на Ерик Тръмп предизвикаха критики онлайн, баща му със сигурност подкрепи посланието на книгата.

„Не забравяйте да си вземете копие от книгата на сина ми Ерик „ПОД ОБСАДА“, която чупи рекорди навсякъде“, написа президентът в X във вторник за книгата, която беше издадена днес. „Това е феноменална книга, която е задължително четиво за всеки – поздравления, Ерик, заслужаваш го!!!“

Мемоарите на Ерик Тръмп описват „завладяващи моменти от живота му като жизненоважна част от най-влиятелното семейство на Америка“, според Trump Organization.

„От нападенията в дома му от детството, Мар-а-Лаго, до почти опити за покушение, от Russiagate до студени и корумпирани съдебни зали, фалшивите новини в медиите, цензурата и очернянето на характера – това не беше просто атака срещу президент или дори срещу семейството му“, гласи публикация за книгата на корпоративния уебсайт на Тръмп. „Самата Америка беше под обсада.“

Президентът Тръмп отдавна твърди, че е имало божествена намеса в преизбирането му, казвайки на публиката по време на кампанията си през октомври 2024 г., че е бил прострелян, защото Бог е искал той да спечели президентските избори.