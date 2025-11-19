IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кирил Петков се яви в СГС по дело за длъжностни престъпления

Прокурор по делото е Ангел Кънев

19.11.2025 | 10:45 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Кирил Петков се яви в Софийския градски съд на заседание по делото за длъжностни престъпления, което се води срещу него. Бившият лидер на ПП е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател.

Кирил Петков е предаден на съд за това, че на 17.03.2022 г. в град София в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - министър-председател, е превишил властта си. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел “Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция “Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

По досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства. / БТА

Тагове:

СГС дело Кирил Петков длъжностни престъпления ПП премиер
