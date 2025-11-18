Софийският районен съд оправда Лена Бориславова по делото "Корал"

Софийският районен съд оправда Лена Бориславова за документно престъпление при освобождаването на бившия вече лидер на „Продължаваме промяната” Кирил Петков от сдружението „Да запазим Корал”. Присъдата не е окончателна.

Бориславова е обвинена в това, че в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление с две деяния, съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които е бил придаден вид, че подписите са положени от членове на сдружение, а действително не са били положени от тях.

Пред съда Бориславова обясни, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано.

„Следователно не е било необходимо, камо ли от мен, да се търсят подписи и да се гонят срокове“, заяви още Бориславова. Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

По нейните думи тя е научила за сигнала срещу нея - подаден от Атанас Русев и Асен Йорданов в навечерието на изборите за 50-ото Народно събрание - единствено от медийни публикации и интервюта. Сигналът е подаден през 2023 г. пред Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Бориславова изрази недоумение защо документ с такъв предмет и подобен характер е бил адресиран до ДАНС и по какъв начин това би могло да застраши националната сигурност.

Тя посочи, че не си спомня детайли, свързани със сдружение „Да запазим Корал“, тъй като всичко се е случило преди четири години и тогава не е смятала, че може да възникне проблем, свързан с напускането ѝ.

От прокуратурата заявиха, че поддържат обвинението и призоваха съда да наложи справедливо наказание, като отбелязаха чистото съдебно минало на Бориславова.

Защитниците на Бориславова - адвокатите Даниела Доковска и Ина Лулчева - поискаха от съда тя да бъде оправдана.

Делото срещу Бориславова се разглежда по административен ред, т.е. не се търси наказателна, а единствено административна отговорност.