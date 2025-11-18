IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лена Бориславова се яви в съда за делото "Корал" срещу нея

Депутатката от ПП може да се размине само с глоба

18.11.2025 | 14:40 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Депутатът от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова пристигна в Софийски районен съд заедно с адвокатккатките си Даниела Доковска и Ина Лулчева. В съда ще се гледа т.нар дело "Корал" по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината й, Бориславова може да бъде само глобена.

Бориславова е обвинена от прокуратурата в документна измама. Според прокуратурата тя съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. По този начин тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Сигналът за документното престъпление бе подаден през месец април миналата година от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

