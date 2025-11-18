Лена Бориславова се яви в съда за делото "Корал" срещу нея

Депутатът от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова пристигна в Софийски районен съд заедно с адвокатккатките си Даниела Доковска и Ина Лулчева. В съда ще се гледа т.нар дело "Корал" по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината й, Бориславова може да бъде само глобена.

Бориславова е обвинена от прокуратурата в документна измама. Според прокуратурата тя съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. По този начин тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Сигналът за документното престъпление бе подаден през месец април миналата година от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си.