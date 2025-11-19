Алибегов: Арогантността на СО е нещото, което преля чашата

Против увеличението на “Синя” и “Зелена” зона в София се обявиха ресторантьорите. По думите им решението за поскъпването на платеното паркиране е не само удар по джоба на гражданите, но и саботаж срещу бизнеса.

"Не сме против новите правила за “Синя” и “Зелена” зона. Проблемът в центъра няма да се реши с вдигане на цените. Много лош тайминг от страна на Столичната община - в повечето райони не е имало обсъждане", заяви председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов.

"Сега разбрахме, че кметовете на "Подуяне" и "Студентски град" искали също зелена зона, но кого са попитали. Разбираме също, че пари ще ходят в градския транспорт. Нека пуснем 2-3 паркинга и тогава да вдигаме цената. Скандално е от 1 лев на 1 евро и от 2 лв. на 2 евро. Ако започнем да закръгляме и ние така? Какво е подобрението за гражданите на 1 януари спрямо 31 декември", попита Алибегов в предаването “България сутрин”.

Председателят на БАЗ каза, че не е ясно защо са се увеличили толкова служебните абонаменти последната година.

"Можеше да се изтегли заем, да се изградят паркинги и тогава да плащаме повече. Получихме регулация на "Патриарха", която изяде паркоместата. Направиха 3 велоалеи, на които има контейнери отгоре, но не и велосипедисти. Служебните абонаменти незнайно как се увеличиха последната година. Хубаво ще правят синя зона, защо и в почивните дни? Няма обяснения и няма дискусия - освен това, че няма пари", обясни Алибегов.

Задават ли се протести

Специалистът е на мнение, че това ще рефлектира върху хората, които не искат да плащат скъпо.

"Включваме се в поредицата от протести, стартират в четвъртък. Те не са организирани от една или друга организация, а от хората. Няма организация - абсолютно спонтанно е. Арогантността на Столичната община е нещото, което преля чашата. Има страшно много гости на столицата и хората ще предпочетат да отидат в мол", настоя Алибегов пред Bulgaria ON AIR.

Гледайте видеото с целия разговор.