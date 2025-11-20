IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Облачно и ветровито е в планините, не е подходящо за туризъм

Няма регистрирани инциденти за денонощието

20.11.2025 | 09:31 ч. Обновена: 20.11.2025 | 09:36 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията за туризъм в планините не са подходящи, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е облачно и духа от умерен до силен вятър, допълниха от ПСС. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество - в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина.

Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части - и бурен, югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.  (БТА)          

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм условия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem