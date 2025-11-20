IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Алена: Сърцето ми е разбито, но ще нося любовта ѝ със себе си

В продължение на месец астроложката била на легло

20.11.2025 | 10:52 ч. 7
Роднини, близки и познати се сбогуваха с най-обичаната и известна астроложка на България Светлана Тилкова-Алена. Поклонението бе във вторник в столичния храм "Света София“, където тя е била кръстена.

"Изпратихме Алена! Благодарим на множеството, препълнило църквата "Света София“. Сълзите бяха искрени. И времето заплака“, написа съпругът ѝ Андрей в социалната мрежа.

"Загубих най-скъпия човек в живота си – моята майка. След като прекара COVID, тя така и не успя да се възстанови напълно. Месец беше на легло и въпреки всичко в мен имаше надежда, че ще се изправи отново. Уви… съдбата реши друго. Сърцето ми е разбито, но ще нося любовта ѝ със себе си завинаги. Почивай в мир, мамо. Обичам те безкрайно“, написа синът ѝ Мартин под снимка с майка си.

Алена почина в неделя на 70-годишна възраст след боледуване от Ковид-19. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей – нейният най-близък човек и партньор в живота и работата. Двамата бяха неразделен и непобедим екип, посветен на звездите.
 

