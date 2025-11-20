Започна мащабен подводен ремонт на язовир "Копринка"

След тежкото лято, белязано от критично ниски нива и екологични проблеми, язовир „Копринка“ започна мащабен подводен ремонт на своите основни съоръжения. Дейностите по ключовите изпускатели имат за цел не само да гарантират безопасността на съоръжението при очакваните пролетни валежи, но и да осигурят животоподдържащо оводняване на коритото на река Тунджа.

„В момента се извършва подводен ремонт на решетките на основните изпускатели“, потвърди инж. Момчил Ненов, управител на язовирен район „Копринка“.

Ремонтът е съсредоточен върху критични съоръжения, които изпълняват двойна функция. Основната роля на този изпускател е да регулира нивото в язовирното езеро при високи води. Една от целите е да управляваме по-добре оводняването на коритото на река Тунджа, допълни той.

Работата се извършва от специализирана водолазна група, която се сблъсква с неизбежен за 70-годишния язовир проблем. Основното затруднение идва от тинята, която се натрупва по дъното на язовира, но този фактор е неизбежен.

Необходимият ремонт идва на фона на труден период за язовира. През изминалите летни месеци, заради интензивното източване за напояване и засушаването, язовирът достигна критично ниски нива. Тогава обемът на водата спадна под 20% от общия капацитет, като предизвика масови екологични проблеми – по бреговете се образуваха „гробища от умряла риба“, а тинята по дъното доведе до неприятни миризми. Водоемът се превърна в символ на водната криза в региона, а местни експерти алармираха за липса на кислород заради драстичния спад на нивото.

Към настоящия момент обаче водоемът показва признаци на възстановяване, подкрепени от по-добър приток. Инж. Ненов представи актуалните данни, които показват рязък контраст със състоянието от лятото: „В момента язовирът се пълни достатъчно добре като за този месец от годината. В момента в него са завирени 44 милиона кубически метра вода и влизат между 12 и 15 кубически метра в секунда, което е доста добър приток като за язовир Копринка.“

Ремонтът на изпускателите има и успокояващ ефект за жителите по поречието на Тунджа. С оглед на очакваните обилни пролетни валежи, управлението на язовир „Копринка“ гарантира, че няма да се стигне до рязко изпускане на водни количества, каквото е имало преди години.

„Що се касае до съоръженията, няма абсолютно никаква опасност от залпово и рязко изпускане на водни количества“, увери инж. Ненов. Той обаче призова за внимание към поддръжката на речните корита: „Непочистените речни корита могат да създадат неудобства на жителите и това е нещо, което ние няма как да управляваме.“

Въпреки всички текущи предизвикателства и възрастта си, „Копринка“ е проектиран с изключително дълъг живот. Инж. Ненов припомни разчетите на проектантите от 40-те години: „По разчети на проектантите от 40-те години след 1240 години от момента на въвеждане в експлоатация езерото ще се запълни с наноси и тогава язовирът ще загуби смисъл“. / БГНЕС