Black Week стартира в Практикер

Водещата верига за дома и градината Практикер започва своята голяма кампания Black Week от 20.11. до 26.11.2025 г. В рамките на промоционалната седмица, веригата предлага уникални отстъпки до -50% на над 5 000 продукта от разнообразния си асортимент. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Практикер, на praktiker.bg и в Praktiker app.

Black Week предлага изключително разнообразие от продукти за постигането на желания дом и градина. Клиентите могат да избират измежду над 500 електроинструмента и машини, както и над 1 700 артикула за строителство и ремонти, подходящи за всякакви проекти. Любителите градинари ще открият над 1 300 продукта за градината. Кампанията включва още и над 1 300 сезонни предложения, които предоставят практични решения за зимните месеци.

Black Week идва с изключителни идеи за освежаване и ремонт на дома. Сред предложенията е перфектният за всяка стая ламиниран паркет Premium Дъб Рокфорд 5946, на цена 22,99 лв. m2, по време на кампанията ще струва само 13,79 лв./7,05 евро m2. Тези, които желаят устойчива настилка, подходяща за вътрешно и вътрешно полагане, могат да изберат гранитогрес Unico Tiles Astrus Olivia 60х120 см, който е намален от 30,99 лв. m2 на 20,14 лв. /10,30 евро m2.

От Практикер са помислили и за нови придобивки в банята, като комплект структура за вграждане Grohe 39418000 намален от 594,99 лв. на 487,89 лв./249,45 евро.

По време на кампанията, професионалните майстори в ремонтите могат да вземат ъглошлайф Makita GA5030R 125 mm, 720 W на цена 98,99 лв./50,61 евро.

Друг помощник за професионалистите е акумулаторна бормашина Dewalt DCD771D2-KS/QW 18 V, която е намалена от 249,99 лв. на 187,49 лв./95,86 евро.

Сред ексклузивните оферти е и акумулаторна соларна станция 2400W Ecoflow Delta 2 Max, която е намалена от 3 599,99 лв. на 2 159,99 лв./1 104,39 евро. Тя осигурява удобно захранване без шума и изпаренията на традиционния генератор. Сред предложенията е и акумулатор Starter 72AH, който е намален от 149,99 лв. на 104,99 лв./53,68 евро, за надежден старт и стабилно захранване на автомобила през цялата година.

От Практикер съветват клиентите да свалят мобилното им приложение Praktiker app, да добавят желаните продукти в секцията „Любими“ и да включат нотификациите, за да получат първи информацията за най-добрите оферти. Новите функционалности на приложението правят пазаруването още по-удобно – потребителите могат лесно да сканират и съхраняват своите касови бележки и гаранционни карти директно в телефона си, като така имат всичко важно за своята покупка на едно място.

В рамките на кампанията Black Week, всички желани продукти на стойност над 200 лева могат да бъдат закупени на изплащане на 10 равни безлихвени вноски, без допълнителни такси и с 0% ГПР.

Актуалните промоционални предложения са налични във всички хипермаркети на Практикер, на praktiker.bg и в Praktiker app.