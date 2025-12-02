Открит e обявеният за издирване 25-годишен мъж от от Казанлък

Откриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен мъж Станко Скечелиев. Той е от казанлъшкото село Копринка, съобщи NOVA.

Мъжът беше в неизвестност от 25 ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци. Той не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград.

Свързани статии Издирват 25-годишен мъж от Казанлък

Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа. В добро състояние е, но предстои да се направят медицински изследвания.