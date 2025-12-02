IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Открит e обявеният за издирване 25-годишен мъж от от Казанлък

Той е в добро състояние

02.12.2025 | 15:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Откриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен мъж Станко Скечелиев. Той е от казанлъшкото село Копринка, съобщи NOVA.

Мъжът беше в неизвестност от 25 ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци. Той не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград.

Свързани статии

Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа. В добро състояние е, но предстои да се направят медицински изследвания.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Станко Скечелиев Казанлък общодържавно издирване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem