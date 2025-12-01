Издирват 25-годишен мъж от Казанлък

25-годишният Станко Милков Скечелиев от град Казанлък е в неизвестност от вечерта на 25 ноември 2025 г. Младият мъж е напуснал дома си след 22:00 ч., като оттогава следите му се губят. Обявен е за общодържавно издирване.

По данни на родителите му – Бинка и Милко Скечелиеви, липсата на сина им е установена в сряда сутринта. Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил личните си вещи и мобилния си телефон вкъщи, което прави локализирането му невъзможно чрез техника.

Към момента основната насока в търсенето води към съседния град Крън. По неофициална информация, достигнала до семейството, Станко е бил забелязан в района на града.

„От сряда сутринта го няма. Говори се, че е бил в Крън. Ходихме, питахме, разпитахме... Бил на някоя спирка там. Влязъл в магазин, взел си нещо за ядене“, разказват родителите.

Те описват сина си като по-затворен, тих и притеснителен. Споделят, че в търсенето им помагат приятели и братовчеди, но към момента конкретен резултат няма.

В операцията по издирването се включи и спасителен клуб „Бъдеще“. От организацията съобщиха, че координират действията си с органите на МВР и организират групи от доброволци, които да обходят периметъра.

Скечелиев е висок около 175 см, със слабо телосложение и кафяви очи. В деня на изчезването си е бил облечен с черно яке, тъмен анцуг и бели кецове.

Близките отправят апел към обществеността за съдействие.

„Благодарим им много, ако могат да помогнат да го намерят“, призовават родителите.

Всеки, който има информация за местонахождението на Станко или го е забелязал, може да сигнализира на тел. 112 или директно на близките на телефон: 0878 908 671.