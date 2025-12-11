Божанов: Пеевски е решил Борисов да просъществува още известно време

“Оставката на правителството е успех за гражданите. Гражданите излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу безобразията на това управление и това е техен успех”, такава е равносметката на депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов след снощния протест и последвалата оставка на правителството.

По думите му управляващите бързо са се отдръпнали от отговорност. “Миналата година ние казахме, че трябва да има санитарен кордон срещу Пеевски. Тогава Борисов се изплаши, извади ни от преговорите и видяхме какво стана. Отговорността, че сега се отива на избори, е изцяло на сегашното мнозинство. Сега гражданите им казаха, че трябва да се изолира Пеевски – всяко бъдещо мнозинство трябва да започвам това. Хората на площада бяха срещу модела на управление – модела на Пеевски и Борисов”, коментира пред bTV Божанов.

“Бюджетът, който не мина, и бюджетът за настоящата година, си е техен, техен представител продължава да изпълнява длъжността министър-председател до назначаването на служебното правителство. Те няма как да бъдат опозиция на собственото си правителство в оставка. Борисов е много опитен и знае, че говори врели-некипели. Така че да не се опитват да избегнат отговорността заради техните решения”, на мнение е депутатът от ПП-ДБ.

Божанов добави, че коалицията ПП-ДБ не е изненадана от оставката.

“Площадът и в София, и в цялата страна изкрещя толкова мощно, че нямаше как да не бъде подадена оставката. Предупреждавахме, че арогантността и наглостта на това управление непременно ще се наслои във времето и това ще доведе до взрив. Те не ни чуха и това се случи. Хората казаха "Вън Пеевски" и "Вън този модел", който през корупционни схеми, през чадър от МВР и прокуратурата се презарежда чрез купуване на гласове по време на избори. Всяка бъдеща власт трябва да елиминира този модел на управление”, обясни Божанов.

Според депутата Борисов в момента е ядосан и обиден, а на брифинга си не е казал нито една лоша дума за Пеевски. “Политическият паразит Пеевски е е решил да остави гостоприемника си да просъществува още известно време”, на мнение е Божанов

Той отчете като грешка допускането Пеевски да се представя като говорител на т.нар. сглобка, както и част от промените в Конституцията, приети с подкрепата на лидера на ДПС-Ново начало.

Ние не само сме признали грешките си, но имаме оставки на лидери, наказаха ни и избирателите, така че мисля, че сме се поучили от грешките си, заяви съпредседателят на "Да, България".

“Виждаме, че г-н Борисов упорства, че не е направил нито една грешка, той смята, че моделът му е работещ. На следващите избори е много важно хората да излязат да гласуват и да подкрепят някого – дали ще сме ние или някой друг, те ще решат. Но това ще промени картината много сериозно. Нашите три основни приоритета, за които ще работим, са върховенство на закона, изолирането на модела на Пеевски и Борисов и следване на евроатлантическата посока на България. Колкото повече гласове получим, толкова по-успешно ще можем да защитаваме тези приоритет, коментира народният представител.

Според него евентуалното създаване на политическа сила от президента Румен на Радев "ще разбърка картите".