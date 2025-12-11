Оставката на кабинета “Желязков” през погледа на световните агенции

Днес министър- председателят Росен Желязков подаде оставката на правителството си след седмици на улични протести срещу икономическата политика и усещането за неуспех в борбата с корупцията, предадоха световните агенции. Оставката идва седмици преди официалното присъединяване на България към еврозоната.

"Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Властта произтича от гласа на народа“, е цитиран да казва премиерът в оставка от Ройтерс.

Агенцията припомни, че след протести миналата седмица правителството на Желязков изтегли проектобюджета за 2026 г., но въпреки това протестите продължиха без прекъсване в страната, в която вече бяха произведени седем парламентарни вота през последните четири години, последните от които бяха през октомври миналата година, на фона на дълбоко политическо и социално разделение.

Президентът Румен Радев, който има ограничени конституционни правомощия и сега трябва да връчи мандат на партиите за сформиране на ново правителство, по-рано също призова правителството да подаде оставка, отбелязва Ройтерс.

Оставката на коалицията на малцинството, водена от дясноцентристката партия ГЕРБ, беше обявена минути преди парламентът да гласува планирания вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошото управление на икономиката и с подкрепата на нарастващия обществен гняв заради ширещата се корупция, съобщи Асошиейтед прес.

Поколението Z на протест

Студенти от университетите в София се присъединиха към протеста, чиито организатори заявиха, че е бил по-многолюден от демонстрацията миналата седмица, привлякла над 50 хиляди души. Въз основа на изображения от дронове медиите оцениха броят на протестиращите на над 100 хиляди души.

В основата на недоволството на протестиращите беше българският политик Делян Пеевски, който е санкциониран както от Съединените щати, така и от Обединеното кралство, а неговата партия “ДПС – Ново начало“ подкрепя правителството. Опозицията обвини Пеевски, че влияе върху формирането на правителствените политики в съответствие с олигархичните си интереси, отбеляза АП.

Агенция Франс прес припомня, че оставката на правителството е дошла след безпрецедентна през последните години вълна от недоволство и със значителното присъствие на млади хора.

“Българското общество е силно обединено срещу модела на управление на страната“, е цитиран да казва и директорът на социологическата агенция “Маркет линкс“ Добромир Живков.

Неочаквана оставка?

Българското прозападно правителство днес неочаквано подаде оставка, след като по-рано премиерът Желязков се противопостави на исканията за оттегляне, като заяви, че „не е време да напуска кораба“, съобщи от своя страна ДПА.

Агенцията припомня, че правителството беше на власт едва от средата на януари, а оставката идва в исторически момент за България, преди приемането на еврото на 1 януари.

Испанската агенция ЕФЕ отбеляза, че гневът на много демонстранти е бил насочен най-вече срещу бившия премиер Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Обединеното кралство за корупция олигарх Делян Пеевски, чиято партия оказва ключова подкрепа, за да може трипартийната коалиция, която няма абсолютно мнозинство в парламента, да управлява. Въпреки че нито един от двамата не е част от кабинета, според анализатори те имат голямо влияние при вземането на решения от изпълнителната власт. Много български политолози твърдят, че Пеевски има голямо влияние в съдебната система, службите за сигурност, голяма част от медиите и други стратегически сектори на най-бедната страна в ЕС, посочва още ЕФЕ. / БТА