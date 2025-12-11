Росен Желязков депозира оставката на Министерския съвет

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание, съобщават от пресцентъра на Правителствената информационна служба

Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.

Какво се случи?

В 13:30 часа в пленарна зала депутатите трябваше да гласува шестия вот на недоверие към кабинета “Желязков”. Депутатът от ИТН Павела Митова поиска половин час почивка. След това премиерът Росен Желязков обяви на извънреден брифинг, че правителството подава оставка.

“Нашата коалиция обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем", бяха думите на премиера.

Какво следва по Конституция?

Кабинетът “Желязков” вече депозира оставката си, която Народното събрание трябва да гласува. Оставката се приема без обсъждане.

Правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до излъчването на нов кабинет или назначаването на служебен от президента.

Президентът започва процедура за нов кабинет. Радев трябва да връчи мандат на първата политическа сила (в случая ГЕРБ-СДС, бел. ред.). Тя ще има седем дни, за да предложи състав на кабинет. Ако не успее, мандатът се връща.

Процедурата се завърта отново докато бъдат изчерпани възможностите.

След последните промени в Конституцията в домовата книга попадат председателя на Народното събрание Рая Назарян, управителите или подуправителите на БНБ, омбудсмана или неговите заместници, както и председателя или зам. председателите на Сметната палата.