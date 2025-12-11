Борисов с първи думи: За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес НА ЖИВО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с първи думи след оставката на премиера "Желязков".

"Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме", каза Борисов.

"Мечтата на младите хора да пътуват, не само по река Дунав и Черно море, а по всички граници на Европа без визи, се случи по времето на това правителство. Мечтата на младите да разплащат в евро се случи по време на това правителство. 27 години България беше под мониторингов механизъм, при това правителство, този механизъм падна. Това са безпощадни факти", каза лидерът на ГЕРБ.

"Когато няма корупция - 6 млрд. и 600 милиона повече в бюджета. Мога да говоря още и всичко това е в полза на младите, но аз съм убеден, че след 5-6-7 месеца всички ще го оценят", заяви Борисов.

"То има една ирония на съдбата. Царя и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната. И за да не ни заличат, призовах за тази оставка днес. Тези деца на площада са нашите деца. Защо им се сърдим, че искат да мечтаят, че имат мечти”.

“Имам само една забележка към Росен от изказването. Ние не можем да се разсърдим на децата си, не можем да се разсърдим на хората. Да, с пръст трябва да посочим отговорните за това и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов, Мирчев. Защо не ни вкараха в еврозоната, по сухопътните граници в Шенген?“, попита партийният лидер.

"За две години в София не се е случило нищо освен кризи и боклук. Аз не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Иронията на съдбата е, че тези лидери, които са на площада, исторически те не са участвали в нито едно нещо, важно за България", смята Борисов.

Бившият премиер се обърна към членовете на ГЕРБ, които са в залата заедно с него и каза, че е горд с тях, защото са се държали като истинска европейска народна партия и каза, че в Z-поколението пляскането не е модерно.

"Когато говорят за корупция, забравят да споменат партия "Боташ", каза Борисов.

ПП-ДБ не са участвали в нито едно важно нещо

"ПП-ДБ не са участвали исторически в нито едно важно нещо, свързано с България, не поискаха конвергентен доклад, проспаха го. Ние не можем да се разсърдим на децата си, на хората, да, с пръст трябва да посочим отговорните и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов подред. Ние се държахме като истинска европейска народна партия", каза още Борисов.

"Рискът да ни обърнат геополитически сега е голям", предупреди лидерът на ГЕРБ, но подчерта: "Никакво преформатиране на управлението няма да има и никакъв бюджет няма да се прави от нас". Борисов добави, че всички знаят, че правителство в оставка не работи.

"Оставката е депозирана. Утре това да бъде приключено. И отсега им казвам - никакво преформатиране няма да има! Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Няма да позволя повече да ни се катерят по гърба", каза Борисов.

"Какво ще стане, само Господ вече знае", каза още Борисов.

"Благодаря на всички от протеста, свършиха ми страхотна работа”, каза още Борисов и се обърна към водещите депутати от партията:

Отдъхнете си, свършихме много работа. Ще стоим отстрани и ще ги гледаме какво ще направят, макар че знаем какво ще направят…", завърши Борисов.