Бензиностанциите работят под напрежение заради еврото

От няколко дни новата валута в страната ни е еврото, а едномесечният срок за плавно преминаване от лев към евро е кратък. Собствениците на по-малки бензиностанции в провинцията се опасяват и от грешки в превалутирането. Забелязва се напрежение не само в търговците, но и в клиентите.

В момента цената на различните горива по бензиностанциите в Русе не надвишава 1 евро и 15 цента. По-голямата част от клиентите, които в началото на тази година са заредили автомобилите си, са избрали да заплатят в лева.

"Има определено напрежение в работата и сред клиентите. Клиентите масово изразяват недоволство от това, което се прави. Ние също имаме технически проблеми, примерно във фискалните системи, които са одобрени от НАП и от Държавната метрология след десетичната запетая могат да се вкарат само два знака”, казва пред БНТ собственик на бензиностанция.

По думите му има и друг проблем - системите за лоялност не са съотносими към еврото.

“При по-голям брой клиенти възниква напрежение, защото се забавя работата, примерно на колонките, сумата се показва в евро, не може да ползваме предзадаване, самото обслужване се забавя, когато са влезли вътре отново на фискалната система, сумите са в евро и в лева, да не кажа, че хилядни от процента плащат в евро в момента”, споделя собственикът.

Собствениците на бензиностанции призовават хората за повече търпение и разбиране към процесите по адаптация към еврото.