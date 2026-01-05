Русинова за еврото: До края на месеца хората ще свикнат

Председателят на Икономическия съвет Зорница Русинова заяви, че все още се ориентираме как да се разделим с лева и това е съвсем нормално. Това е и една от причините първият месец от новата година да бъде преходен.

“Предполагам, че с всяка следваща седмица до края на месеца хората ще свикнат и проблемите, които виждаме в част от малките търговски обекти за недостатъчна наличност на евро, ще бъде решен. Предстои и пенсионерите да вземат първата пенсия в евро“, посочи Русинова пред bTV.

По думите ѝ най-сигурният начин институциите да работят е гражданският контрол.

“Когато има недобросъвестни търговци или видим нередности, е добре да подаваме сигнали. Когато има сигнали, свързани с промени в цени, които виждаме, че може би е въпрос на спекула, тези сигнали се подават към НАП. Когато става въпрос за двойно обозначаване, тогава подаваме сигналите към КЗП. Ако има проблеми с банковата система, тогава трябва да се сигнализира БНБ“, припомни бившият министър на труда и социалната политика.

Русинова добави, че най-сигурният механизъм по отношение на цените, е пазарният.

“Когато видим, че една стока е завишена в един магазин, обикновено човек проверява какво се случва в другия и си купува по-евтината стока, но, разбира се, не трябва да разчитаме само на това нещо“, обясни Русинова и добави, че повишаването на цените е въпрос на контролните органи.

“Най-вероятно в някои от услугите също ще се забележи повишаване на цените“,добави председателят на Икономическия съвет.