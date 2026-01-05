IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Спаси София” за оставката на Панайотова: Логично следствие на нагласен конкурс

Ролята на архитекта не е формална, а защитава обществения интерес

05.01.2026 | 11:10 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

От “Спаси София” направиха коментар на депозираната оставка от страна на главния архитект на София Богдана Панайотова, изпращайки позицията си до медиите.

“Оставката на главния архитект на София не е изненада, а логичен резултат от нагласения конкурс, срещу който “Спаси София” многократно и публично предупреждаваше”, се казва в съобщението.

“Още в началото предупредихме, че конкурсът за главен архитект е предрешен, лишен от реална конкуренция, визия и професионален дебат за бъдещето на града. Вместо прозрачна процедура и ясни критерии, единственият аргумент, с който кметът Терзиев защити избора си, беше… детектор на лъжата. Това не е реформа, а подмяна на смисъла на ключова позиция за развитието на София”, се казва в позицията.

Председателят на “Спаси София” Борис Бонев след оставката на Панайотова ключов е въпросът какво ще се случи с редица изключително спорни и мащабни инвестиционни намерения в т.нар. “Коледен списък”, които засягат пряко качеството на живот в столицата.

В позицията си “Спаси София” поставят конкретни въпроси, относно бъдещето на градоустройствените политики на столицата: ще бъдат ли тези проекти одобрени “на тъмно“, как е възможно за половин мандат София да смени четирима главни архитекти и кой носи личната и политическата отговорност за продължаващото презастрояване на града.

“За “Спаси София” ролята на главния архитект не е формална - той е ключова фигура за защитата на обществения интерес, градската среда и бъдещето на столицата. Назначенията “на всяка цена“, без доверие и без визия, водят до институционален хаос и обслужване на частни интереси”, се казва още в позицията. 

