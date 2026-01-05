Главният архитект на София Богдана Панайотова е подала оставка

Главният архитект на София подаде оставка. В личния си профил във Фейсбук тя заяви, че е подала заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София.

Сред причините, посочени от нея, е липсата на политическа подкрепа. "Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност", пише тя.

На 23 декември Столичната община (СО) обяви, че очаква Панайотова да се оттегли от поста, "за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата".

Кметът Васил Терзиев поиска оставката на арх. Панайотова поради системно неизпълнение на ключови задачи и саботаж на реформата за градско планиране и развитие.

Сред основните задължения на главния архитект било създаване на нов Общ устройствен план на София с нов подход, включващ диалог с професионалната общност и широко обществено участие, който не бил направен. Нямало мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез законодателни и подзаконови промени и липсвали инициативи за обвързване на новото строителство с транспорта, социалната инфраструктура, зелените системи и публичните пространства.

СО констатирал системни проблеми, включително: необосновано забавяне на преписки, разминаване между обсъжданията и решенията на заседанията на ОЕСУТ и съдържанието на официалните протоколи, издаване на заповеди.

Арх. Панайотова твърди, че оставката ѝ е поискана поради "икономически интереси", "липса на политическа воля" и нейни "действия срещу презастрояването", но Столичната община опроверга тези твърдения и посочи, че причината е неизпълнението на възложените задачи и непрофесионалният начин на работа.