IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Два румънски шлепа с отрови потънаха в Дунав

Разпоредено е непрекъснато наблюдение на качеството на водата

14.01.2026 | 07:50 ч. 4
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Заплашена ли е река Дунав от екокатастрофа в нашия участък? Чака се отговор в следващите часове.

Две баржи (шлепове) с химически торове потънаха в Дунав край Свищов, близо до румънското пристанище Зимнич отсреща. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца. Според румънските власти обаче баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

Взетите проби от реката показват превишаване на количеството амоний, но концентрацията е напълно разредена след няколко километра, предаде БНТ.

Националната администрация "Румънски води" съобщи снощи и за още един инцидент в Дунав. Втора баржа е потънала и край Гюргево.

Шлепът е бил натоварен с калиев хлорид. Разпоредено е непрекъснато наблюдение на качеството на водата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

баржи дунав свищов торове
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem