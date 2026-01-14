Два румънски шлепа с отрови потънаха в Дунав

Заплашена ли е река Дунав от екокатастрофа в нашия участък? Чака се отговор в следващите часове.

Две баржи (шлепове) с химически торове потънаха в Дунав край Свищов, близо до румънското пристанище Зимнич отсреща. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца. Според румънските власти обаче баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

Взетите проби от реката показват превишаване на количеството амоний, но концентрацията е напълно разредена след няколко километра, предаде БНТ.

Националната администрация "Румънски води" съобщи снощи и за още един инцидент в Дунав. Втора баржа е потънала и край Гюргево.

Шлепът е бил натоварен с калиев хлорид. Разпоредено е непрекъснато наблюдение на качеството на водата.