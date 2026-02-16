„Да, България“ сезира прокуратурата за поредна авария в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

„Да, България“ сезира Софийската градска прокуратура (СГП) за наличие на данни за потенциални извършени престъпления от общ характер, свързани с повторяеми аварийни и извънредни събития и спирания на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от партията.



Сигналът е базиран на публично-достъпна информация за настъпили събития и извършени спирания на шести блок поради дефекти в мембранни защитни устройства на сепаратор-паропрегревател (СПП) на турбината, както и наличието на официални съобщения на самата АЕЦ „Козлодуй“ и разяснителна информация на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) относно характера на съоръжението и защитните елементи, се посочва в съобщението.

На 14 февруари т.г., от АЕЦ "Козлодуй" съобщиха, че шести блок предстои да спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните, информираха от дружеството.

Същественото в случая е повторяемостта на аналогични дефекти, спирания и ограничаването на работа на блок 6 в кратък период след приключване на годишния ремонт, който според официалната информация е приключил на 01.12.2025 г., посочват от "Да, България". Само две седмици по-късно, АЕЦ „Козлодуй“ уведомява, че на 15.12.2025 г. блок 6 ще бъде спрян поради необходимост от подмяна на дефектирало предпазно устройство на СПП, а на 19.12.2025 г. се съобщава за нова повреда на защитно мембранно устройство на СПП. Тази последователност - 15.12.2025 г., 19.12.2025 г., а впоследствие и 14.02.2026 г. - обосновава минимум трети случай на дефектиране и респективно необходимост от подмяна на мембранно защитно устройство на СПП за периода след ремонта, което е индикатор за системен проблем, посочват в сигнала до прокуратурата.

Допълнително, в публичното пространство се твърди, че вследствие на спирания и работа на намалена мощност след 01.12.2025 г. са настъпили значителни финансови загуби, като ориентировъчно същите надхвърлят над 55 млн. евро, отбелязват от партията.

От „Да, България“ настояват за пълна и всестранна проверка, включително чрез изискване от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на цялата документация по трите събития; изискване на документация за доставките и производството на мембраните, включително за монтираните и резервните устройства, както и за посочените „новодоставени материали, аналогични на оригиналните“. От партията искат още изискване от АЯР на наличната информация, кореспонденция, предписания и резултати от проверки, свързани със събитията в шести блок; проверка на финансовите последици, както и на начина на вземане на решения; разпит на релевантните длъжностни лица, в това число членове на ръководството и отговорните технически ръководители по ремонта и поддръжката в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, както и на лица, отговарящи за качеството, входящия контрол и приемането на компоненти, и при необходимост представители на Българския енергиен холдинг и Министерството на енергетиката.