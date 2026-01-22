Проверка на кворум и напрежение в НС спират второто четене на промените в ИК

Липса на кворум провали обсъждането и гласуването на второ четене на промените в Изборния кодекс.

Предложението на управляващото мнозинство за включване в дневния ред на второ четене на промените като точка първа мина в пленарна зала със 116 гласа „За", 107 гласа „против" и без въздържали се, с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН и независимите народни представители.

Днес предложението за включване на новата точка направи председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Костадин Ангелов след обсъждане на председателски съвет. Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс.

Впоследствие обаче Йордан Иванов от ПП-ДБ настоя за прегласуване, както и за проверка на кворума, като призова БСП-Обединена левица да преосмислят гласуването си, за да „не им покажат отново палец надолу".

Председателстващият заседанието на Народното събрание проф. Костадин Ангелов уважи процедурното предложение за проверка на кворума, направено от ПП-ДБ. Той посочи, че ще изчака да се съберат депутатите в пленарна зала, а депутатите от ‚Възраждане" започнаха да скандират „Времето" и „Оставка".

В резултат на възникналото напрежение в пленарната зала Костадин Ангелов даде 10 минути почива.

Преди това Петър Петров ("Възраждане") направи обратно предложение да не се разглеждат измененията с аргумента, че нищо добро няма да произлезе. Не трябва да допускаме тази поредна гавра с изборното законодателство, коментира той.

По-рано от "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) излязоха с декларация срещу спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс.