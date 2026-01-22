Напрежение в НС за Изборния кодекс, ПП-ДБ скочиха на управляващите

С декларации от парламентарните групи на „Продължаваме промяната-Демократична България“, "Възраждане" и "Има такъв народ" започна днешното заседание на Народното събрание.

Първи с декларация излязоха от ПП-ДБ, в която се противопоставиха на спешното влизане за обсъждане в пленарната зала на промените в Изборния кодекс. Ако няма никаква спешност за приемането на Изборния кодекс, защо след малко ще гласуваме спешното му влизане в пленарната зала, попита Божидар Божанов (ПП-ДБ). Нямате никаква легитимност да правите това в момента, вие сте свалени от власт, обърна се той към мнозинството в Народното събрание.

Виждаме, че арогантността, глупостта и прокарването на неща силово, в последния момент, продължава да бъде начинът, по който това мнозинство оперира. Не се прави така, заяви в декларация от парламентарната трибуна Божидар Божанов от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Той се обърна към БСП с въпрос защо, след като многократно са декларирали, че предлагат отлагане на влизането на оптичните скенери, ще подкрепят спешното влизане на промените в него в зала. Според него това не съвпада с никаква логика. Проблемът е, че не само правите нещата арогантно, а че не знаете какво правите, нямате отговор на нито един въпрос - нито на експертните въпроси, нито на политическите, вие се криете от дебати, мълчите и тихичко изпълнявате разпорежданията на Пеевски, посочи Божанов. „Всички подвикващи тролчета в зала знаят това много добре, добави той.

Моля за необходимото уважение към народните представители, обърна му внимание председателстващият заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

Нямате никаква легитимност да правите това в момента, вие сте свалени от власт, доверието към много от вас се разпада, някои може и да не влязат в следващото Народно събрание, продължи Божидар Божанов.

Всички експерти са срещу тези промени в ИК, това, което са правили, са глупости, подчерта депутатът.

В декларация от името на парламентарната група на "Има такъв народ" Светослав Балабанов коментира, че е ясно, че отиваме на избори и всички са в предизборна кампания. По думите му една от опорките на ПП-ДБ е свързана с промените в Изборния кодекс. Според Балабанов политическото лицемерие взима превес.

„Промените в Изборния кодекс са важни да се случат, защото Радостин Василев показа какви са ПП-ДБ. Това са хора, които искаха да правят ала-бала през президента – това са ПП-ДБ. Политикът Румен Радев сам ги нарече шарлатани“. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов в декларация от трибуната на Народното събрание.

Балабанов изчете какви предложения са направени от ПП-ДБ в Изборния кодекс. Той посочи, че политическото лицемерие взима връх и превес.

„С промените в Изборния кодекс Радостин Василев няма повече нужда ги записва, защото ала-балата ще си продължи с машините“, изтъкна народният представител.

Реакцията на ПП-ДБ не закъсня. Депутатът Стою Стоев посочи, че ИТН няма да влязат повече в Народното събрание. „Какво искате в момента? Два месеца преди изборите да въвеждате нова изборна технология", каза Стоев и продължи: "Искат да ни убедят с техните аргументи, че има флашки и код, и искат да предложат нови машини пак с флашки и код. Управляващите искат да накажат избирателите с думите, че „отивате в кошчето за боклук“.

От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която поискаха да се удължи срокът за използване паралелно на лева и еврото до края на юни. Този законопроект вече повече от месец се отказва да бъде разгледан в ресорната комисия, посочи лидерът на партията Костадин Костадинов. Същевременно промените в Изборния кодекс, приети от спящи и дремещи депутати в правната комисия, ще бъдат внесени сега, екстремно, отбеляза той.

Европейският съюз в момента е в много тежка криза. С усилията на „Възраждане“ беше спряно вредното за всички земеделци споразумение с Меркосур. ЕС отдавна не е този монолитен блок, в който се налага неолибералния дневен ред“. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от трибуната на Народното събрание.

Според Костадинов незаконното вкарване на България в еврозоната не носи нищо добро за страната. „Светът се променя, колкото и тук късогледите политици да не го виждат и да не го осъзнават“, коментира той.

Костадинов изтъкна, че за последиците от влизането ни в еврозоната тепърва ще се говори.

Той настоя законопроектът на „Възраждане“ за удължаване за плащане с българския лев да бъде приет и да се даде глътка въздух на гражданите.