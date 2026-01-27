В планините е облачно и вали сняг, пистите работят

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и превалява сняг. Пистите по курортите са обработени и работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.