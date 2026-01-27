IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

В планините е облачно и вали сняг, пистите работят

Лоши са условията за туризъм

27.01.2026 | 10:40 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и превалява сняг. Пистите по курортите са обработени и работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух.  Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.         

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планина ПСС туризъм
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem