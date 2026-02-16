След драмата с Делян Добрев - очаква ни тежка предизборна кампания

Една значима политическа фигура сложи край на изминалата политическа седмица и отвори вратата за непредвидими процеси. Напускането на Делян Добрев, за което се говори, веднага се превърна в политически сигнал.

Според много анализатори, когато си тръгва човек от вътрешния кръг на ГЕРБ въпросът вече не е кой напуска, а какво се случва вътре.

ГЕРБ винаги е изглеждала като най-дисциплинираната политическа партия в България. Но политолози предположиха, че подобни решения показват умора, вътрешно напрежение и вероятно пренареждане на влиянията. По-смелите анализатори дори говорят за бавна ерозия отвътре.

24 часа след новината, която апокрифно обикаляше из социалните мрежи и медиите, след негласното й потвърждение от близки до ГЕРБ, Добрев написа, че няма нищо вярно в това и не напуска ГЕРБ. Но не каза дали ще е част от листите за изборите след два месеца

И докато наблюдаваме този процес, Андрей Гюров търси министри. Спекулациите подредиха сред лицата политици от различни периоди на прехода у нас.

За политическите сътресения в очакване на поредния служебен кабинет и на фона на заявките за тежка предизборна кампания - дебат в студиото на "Директно" с главния редактор на Dnes.bg Александър Попов и журналиста от Mediapool Симона Костадинова