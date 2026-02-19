Какви са предизвикателствата пред служебния кабинет?

Никога едно правителство не може да покрие очакванията на всички хора, да не говорим за партии. Този кабинет е балансиран и ориентиран в традиционното дясно. Широко хвърлена мрежа, като се изключи участието на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Всички са до някаква степен опитни и няма нужда да започват отначало.

Това заяви политологът проф. Николай Найденов в "България сутрин", докато новият служебен полагаше клетва в парламента.

Според социолога Павел Вълчев е

търсена широка палитра и представителност в служебното правителство.

"Виждаме желание да участват в правителството професионално доказани хора. Могат да бъдат свързани с партия, но това е богата палитра, не можем да кажем, че всички са от правителството на Денков или Петков. Това правителство няма да има много дълъг живот, основната му мисия е организирането на изборите", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Около два месеца са малко за реформи в съдебната система, според проф. Найденов.

"От гледна точка на общността очакванията са огромни.

Убеден съм, че Янкулов, с цялото си гражданско поведение, е постоянно на гребена на вълната. Правосъдният министър ще направи сериозни ходове, може да направи нещо и с "Петрохан". Представянето на задачите на кабинета е много авторитетно и сериозно. Нямаше истерия и крайности в изказването на Гюров. Какво ще постигне, зависи до голяма степен от другите партии, а те са готови на атаки "под кръста" и няма да го оставят да работи спокойно.

"На последните избори има много сериозни индикации за уронване на доверието към изборния процес. По-комплексен е разговорът, защото освен купуване на гласове, имаше случаи и в комисии, където се подменяха резултати, за да помогнат на своята партия. Вътрешният министър не е част от системата и ще трябва много бързо да се интегрира. Надежда Нейнски е знаково и изключително добро попадение", посочи Вълчев.