Първанов за Радев: Един все още несъстоял се партиен лидер няма да заличи БСП

Президентът Георги Първанов /2002 - 2012 г./ коментира последните събития в БСП и бъдещето на левицата.

„Що се отнася до лидера Крум Зарков – мога да кажа само добри думи. Той е млад, енергичен, интелигентен. Той е човек почтен. Помня на два пъти да подава оставка, да напуска пост – и при Нинова, и при президента Радев си тръгна без шум, без скандали, цивилизована. Така трябва да бъде в съвременната политика, обаче отстоявайки категорично своята позиция.“

Според него подобно бъдеще може да очаква левицата: "Не казвам, че ще стане от раз, революционно, но със сигурност тези, които се надяваха да разграбят наследството на левицата, ще останат разочаровани“.

Първанов анализира пред БНТ и действията на досегашното ръководство: „С цялото ми уважение на досегашното ръководство, някак те платиха сметката за онези договорки, за онова шушу-мушу, което имаше между други лидери и по-големите.“

Той коментира и това дали Румен Радев е конкурент на БСП на предстоящите избори.

Според него това е могло да се каже до онзи ден, до конгрес, а сега предстои обръщане. "Това е моята прогноза на човек, който е бил председател на партията и президент. Мисля, че има реални шансове младият лидер да възстанови доверието на БСП“, убеден е Първанов.

„Мисля, че идеята за борба с олигархията, с мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава. Един президент има повече лостове от един все още несъстоял се партиен лидер. Но Радев сигурно си е направил сметката. Във всеки случай тази идея за битка с модела трябва да получи разшифровка – трябва да видим за кой модел става дума.“

Президентът коментира и „троен модел“ в българската политика:

„Що се отнася до персоналния модел, към този момент аз провокативно ще кажа, че виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев. Триумвират е силно казано, те не работят заедно, дефакто те пречат не в еднаква степен, но в близка степен на развитието на българската политика и управлението.“